Gençlik ve Spor Bakanlığından pilates kampanyası

"Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezlerini ülke geneline yaymak istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadınlar için spor projeleri ürettiklerini belirterek, "Bu kapsamda pilates kampanyasını Kilis'ten başlatarak, meşaleyi buradan yakıyoruz. Bu kampanya, ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına önemli katkılar sağlayacak." dedi.Bakan Kasapoğlu, pilates kampanyasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu tabana yayma anlamında en güçlü ortaklarının anneler ve kadınlar olduğunu vurgulayarak, "Odağında kadınlarımız olmayan hiçbir spor stratejisi, uzun vadede başarılı olamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 17 yılda spor alanında önemli gelişmeler oldu ve bunu tabana yayma noktasında projeler hazırlandı. Bu projelerden biri de Kilis Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nde, yani kadınlara özgü yaptığımız spor merkezinde gerçekleştireceğiz. Bu merkez an itibarıyla 7/24 esasına göre dolu dolu hizmet veren bir merkezimiz." diye konuştu.Kilisli kadınların heyecanının pilates kampanyasını Kilis'ten başlatmaya sevk ettiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Pilates malum daha sağlıklı olabilmek için gerekli bir spor ve bu sporun kampanyasını Kilisli kadınlarımızla birlikte buradan başlattık. Bu meşaleyi buradan yakıyoruz, ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kilisli kadınlarımızın bu spora ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyoruz ve pilates sporunun teşviki, yaygınlaştırılması anlamında bu projemizin ülkemize, Kilis'imize, kadınlarımıza ve toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.Kampanya kapsamında pilates antrenörlerinin en kısa zamanda eğitim vermeye başlayacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, bu çerçevede pilatesle ilgili gerekli tüm malzemelerin Kilis'te dağıtımına başlandığını söyledi.Kasapoğlu, Kilis ile başlayan bu dağıtımların yaygınlaşarak devam edeceğine işaret ederek, kampanyanın tüm Türkiye'yi kapsayacağını dile getirdi.Bakan Kasapoğlu, ülkenin her yerinde yaşayan başta ev hanımları olmak üzere tüm kadınları spor yapmaya çağırarak, şunları kaydetti:"Onların talepleri bizlerin önceliğidir. Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezlerini ülke coğrafyasının her yerinde açmak istiyoruz. Yeter ki kadınlarımız o merkezlere gitsinler, devamlı spor yapsınlar, merkezleri boş bırakmasınlar. Pilates, fitness, zumba ya da yüzmeden cimnastiğe hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa, biz onların talepleri doğrultusunda hizmet ağımızı geliştirip artıracağız. Kilisli kadınların pilatese ilgileri, sporu hayatlarına sokmaları ve devamlılık sağlayıp salonları doldurmaları bizleri öyle mutlu ediyor ki tarif edemem."