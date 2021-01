Gençlik ve Spor Bakanlığından Balıkesir'e 175 milyonluk yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Balıkesir halkımızın, gençlerimizin yarınları için hızlı bir şekilde inşaat sürecini gerçekleştireceğiz. Balıkesir ilimiz için 175 milyon lirayı aşan tüm yatırımların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.



Bakan Kasapoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Balıkesir heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.



Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen törende Balıkesir'e yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.



Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin önemli bir şehri için yapılan yatırımlar vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek,"Bugün günlerden Balıkesir. Tabiatıyla, tarihiyle, kardeşliğiyle, milli mücadelenin öncü şehirlerinden biri, bereketin sembolü Balıkesir'imiz için bir aradayız. Bir kaç ay önce Balıkesir'e gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde konuştuğumuz, üzerinde çalıştığımız her bir projeyi de bugün hayata geçireceğiz. Balıkesir halkımızın, gençlerimizin yarınları için hızlı bir şekilde inşaat sürecini gerçekleştireceğiz. Balıkesir ilimiz için 175 milyon lirayı aşan tüm yatırımların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin spor ve gençlik anlamında her geçen gün geliştiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Adalet ve Kalkınma Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde iddiası olan ve bu iddiayı, her geçen gün daha yukarı taşıma felsefesiyle ortaya koyan bir hareket. Bu hareketin en bariz vasıflarından biri ise 'eser siyaseti', üretmek, alın teri dökmek, taş üstüne taş koymak, işte o yüzden 19 yıldır halkımızın üstün teveccühü ile bu hizmet kervanını buralara getirdik. Bundan sonra da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yarınlara yürüyüşümüzü de kimse hiç bir şekilde durduramayacak. Millet iradesine, bu aziz milletin tercihlerine saygı göstermeyi de bugüne kadar öğrenemeyenlere öğreteceğiz. Her şeyin en iyisine ve güzeline layık olan aziz milletimizi bundan sonra da hizmetin her çeşidiyle buluşturmaya, müreffehlik noktasındaki standartlarımızı da her geçen gün daha yukarıya taşımaya devam edeceğiz."



Gençliğe yapılan yatırımın her şeyin önünde görüldüğüne vurgu yapan Kasapoğlu, "Avrupa'da en genç nüfusa sahip ülkelerden biriyiz. Bu anlayışla bu zamana kadar 350'nin üzerinde gençlik merkezi inşa ettik. Gençlik kamplarımızla, yurtlarımızla, ülkemizin dört bir yanında otellere meydan okuyan yurtlarla, ülkemizi bir uçtan diğer uca donattık. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik yatırımlarımız, sporla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek.Salgına rağmen hiç bir şeye ara vermedik, tedbirimizi aldık, üretmeye, milletimiz için çalışmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.



Balıkesir'deki yurt sayısının 12'ye ulaştığını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"19 yıl önce Balıkesir'de bir adet yurt varken, bugün 12 yurt var. Yurt kapasitemiz 1050'den 8500'e dayandı. Bununla birlikte gençlik merkezleri ve tesisler ile taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bugün ki yatırımlarla Balıkesir'imizin her bir noktasında, gençlerimiz, sporcularımız, kadınlarımız, tüm Balıkesirliler için en güzel tesisleri birlikte inşa edeceğiz. Ben bu kardeşlik, beraberlik tablosunu çok önemsiyorum, yerel yönetimiyle, belediyesiyle, milletvekiliyle, valisiyle el ele vermiş bir tablo var. Birileri bu ülkenin gecesini gündüzüne katan yöneticilerini, kaymakamıyla, valisiyle, tüm idari işleriyle başka şekilde karalamaya çalışırlarsa, çalışsınlar, onların hizmet anlayışını, gayretini hiç kimse gölgeleyemez. Tıpkı bugün olduğu gibi biz hep el ele vereceğiz, bizde hiç bir zaman durmak yok, yorulmadan korkmadan cesaretle devam edeceğiz."



- Balıkesir yatırımları



İmzalanan bu protokol ile Balıkesir halkına hizmet etmeye devam edileceğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Bakanlığımızın kapıları Balıkesir'e, ülkemizin 81 iline, ilçesine, köylerine, tüm halkımıza açık. Bu protokol ile bakanlığımızın imkanlarının, Balıkesir'in tüm ilçeleri, beldeleri, köylerinin emrinde olmaya devam edeceğini belirtelim. İnşallah en uygun zamanda tekrar Balıkesir'e misafir olacağız, samimiyetinize ve kardeşliğinize şükran duyuyoruz. Bugün bir kaç ay önce konuştuğumuz spor tesisleri, salonlar, sentetik sahalar, otuza yakın semt sahasını Balıkesir'in tümüne yayıyoruz, yürüyüş yolları, atletizm pistleri, koşu yolları, açık ve kapalı 8 tenis kortu, 11 adet basketbol voleybol alanları, 10 bin pota kapsamında Balıkesir'imize normal sayının fazlasını vererek inşallah yarınların 'dev adam'larını yetiştirmekten dolayı da umutlu olduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz. Spor salonlarımız ile geleneksel sporlara ait tesislerimiz, yağlı güreş alanlarıyla tüm ilimize hitap edecek gençlik merkezleri ile yatırımlarımız, bu ruh ve enerji ile en kısa sürede tamamlanacak, buna da inancımız tam."



Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nin tamamlanmasıyla Balıkesir'de çok önemli bir ilkin gerçekleştirildiğini hatırlatan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülkemizin en yeni ve en güzel gençlik merkezini tamamladık, inşallah önümüzdeki günlerde onun açılışını da birlikte gerçekleştireceğiz. Bu merkez Birleşmiş Milletler ile yaptığımız çalışma doğrultusunda uluslararası açıdan da çok anlamlı bir başlangıç, kendini ortaya koyacak gençlerimiz burada yetişecek. Biz eser siyasetinin, hizmet siyasetinin mensuplarıyız, halkımızın hizmete ve tesislere erişmesini çok önemsiyoruz. Bu tesisler tüm milletimize açık, '7/24 açık tesis' felsefesiyle tesislerimiz bir süredir hizmet veriyor. Zira projelerimizin her biri ülkemize çok ciddi anlamda katkı sağlayan projeler. Bunlardan birisi de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi. Balıkesir, havuz ve tesisleriyle olanaklara sahip bir ilimiz. Her alanda olduğu gibi bu projemiz için de öncü şehir olacaktır."



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor tesislerinden tüm vatandaşların artan bir şekilde faydalanmasını temenni ettiğini dile getirerek, "Bu protokol töreni, hizmeti ortaya koyma yolunda bir başlangıç. Balıkesir'e çeşitli vesilelerle gerçekleştireceğimiz ziyaretlerimizde ilk etapta 75. Yıl Gençlik Merkezi açılışını yapacağız, ilçe ziyaret etmeye, sporcu ve gençlerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Bugün bu güzel törenin, bu anlamlı protokollerin milletimiz, ülkemiz, Balıkesir için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz da Bakan Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Bakan Kasapoğlu, konuşmanın ardından heyet ile toplu fotoğraf çektirdi.



Protokol kapsamında Balıkesir'e yapılacak yatırımlar şunlar:



- 10 adet yüzme havuzu



- 1 adet büyük gençlik merkezi



- 1 adet ilçe tipi gençlik merkezi



- 9 adet gençlik merkezi



- Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerine, atlı okçuluk tesisi, 4 adet betonarme tribün, 4 adet soyunma odası, 2 adet kapalı tenis kortu, mevcut spor salonunun tamamlanması, 4 adet nizami futbol sahasının sentetik çim zeminleri ile 1 adet doğal çim futbol sahasının yenilenmesi, sentetik koşu pisti ve bisiklet yolu yapımı



- 4 adet yörük çadırı, yağlı güreş alanı, 300 seyircili portatif tribün, soyunma odaları, geleneksel okçuluk alanı ve cirit sahası bulunan Geleneksel Türk Spor Tesisi yapımı



- 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çim zemini ile ter örgüsü, 1 adet 500, 1 adet 250 seyircili spor salonu, 1 adet cep spor salonu, 3 adet tip spor salonu, 26 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet üç kulvarlı yürüyüş yolu, 1 adet atletizm pisti, 1 adet koşu yolu, 8 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 11 adet basketbol-voleybol sahası, 300 adet basketbol potası.