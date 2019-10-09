Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 15 milyonluk proje desteği

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Yeni alanlar: Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması

"15 Temmuz" ve "Prof. Dr. Fuat Sezgin" temalı projelere öncelik verilecek

Gençlik Projeleri Destek Programı başvuruları nasıl yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yılki Gençlik Projeleri Destek Programı Özel Çağrısının, gençlerin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiğine işaret ederken, programın kapsamına lise ve üniversitelerin yanı sıra, yeni bir uygulamayla ilkokul ve ortaokullar ile bilim sanat ve merkezleri (BİLSEM) ve özel okulların da dahil edildiğini bildirdi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıktığını duyurdu. Gençlerin projelerine 15 milyon TL kaynak sağlanacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamına bu yıl ilköğretim okulları ile BİLSEM'lerin ve özel okulların da dahil edildiğini kaydetti.Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-I Özel Çağrısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, Program çerçevesinde gençlerin 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte, özgüven sahibi ve uluslararası rekabet gücü yüksek gençler hedefi doğrultusunda, gençlerin tasarlayacağı ve uygulamaya geçirecekleri projelerine destek sağlayacaklarını söyledi.6 farklı kategorideki proje tekliflerinin değerlendirileceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Program çerçevesinde gençlerimizin; Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması başlıklarındaki projelerine destek verilecek. Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemek için büyük bir heyecan içindeyiz. Bugünün ve yarının gençlerinin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında; çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik edeceğiz. Yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik edeceğiz, gurur duyacağız" diye konuştu.Proje çağrısının bugün itibariyle başladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, başvuruların 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 23.59'e kadar alınacağını iletti.Bakan Kasapoğlu, "Genç Fikirler Genç Projeler" sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-I Özel Çağrısının, gençlerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlendiğini kaydetti.Her projede mutlaka gönüllülük ve sporun yer almasının beklendiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Ülkemizin hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığı ve milletimizin cesur ve kararlı duruşuyla darbe girişiminin boşa çıkarıldığı 15 Temmuz tarihi, darbecilere karşı direnen TBMM tarafından 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' olarak ilan edilmiş olup, program kapsamında 'Kültür ve Sanat' başlığında "15 Temmuz' temalı proje tekliflerine öncelik verilecek.Bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i 30 Haziran 2018 tarihinde kaybetmiştik. İçinde bulunduğumuz yıl da Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edilmişti. Biz de program kapsamında 'Kültür ve Sanat' ve 'Yenilikçi Fikirler' başlıklarında 'Prof. Dr. Fuat Sezgin' temalı proje tekliflerine de öncelik vereceğiz."Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelere; gençlik grupları için 5.000 - 20.000 TL, üniversite gençlik toplulukları için ise 5.000 - 25.000 TL arasında destek verilecek.Proje başvuruları, 'Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi' (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Proje koordinatörünün Proje başvurusu yapılabilmesi için öncelikle e-devlet sistemine kayıt olması gerekiyor. Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacak.Başvuru formu ve ekleri, başvuru aşamasında elden ya da posta yoluyla ayrıca bir teslime gerek bulunmuyor. Bakanlık tarafından projenin uygun bulunması durumunda, proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesinin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecek.Programa, üniversitelerde Gençlik Toplulukları, İlkokul, Ortaokul, Bilim ve Sanat Merkezleri ve Liselerde Gençlik Grupları proje teklifinde bulunabilecek.Gençler; proje teklif çağrısının kapsamına, kimlerin başvuru yapabileceğine, proje desteğinin alt ve üst limitlerine, talep edilen belgeler ve programa ilişkin diğer hususlara Program Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.(https://gpdp.gsb.gov.tr/)