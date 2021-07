Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Spor Elçileri projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uluslararası müsabakalara katılan sporcuların, Türkiye'yi en etkili şekilde temsil edecek elçiler olarak konumlandırılması amacıyla Türkiye'nin Spor Elçileri (Faces of Turkey) projesini başlatacağı duyuruldu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, projenin ilk etabında, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuların, Türkiye'nin spor elçileri ilan edildiğini açıkladı.



Projeyle uluslararası müsabakalarda yer alan sporcuların, Türkiye'yi en etkili şekilde temsil edecek elçiler olarak konumlandırılması amaçlanıyor.



Proje; Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil eden, başarılarının yanı sıra kişilik ve itibarları ile toplumda rol model olan sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek eğitim, atölye ve etkinlikleriyle, ülkenin tanıtımını yapan, milli ve manevi değerlere, kültürel mirasa sahip çıkan, tutkulu, cesur, güvenilir ve iletişim gücü yüksek elçilere dönüşmesini sağlayacak.



Projenin ilk etabında, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan milli sporcular, ülkenin spor elçileri ilan edildi.



- Bakan Kasapoğlu: "Sizler, azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek üzere yola çıkmaya hazırlanan milli sporculara mektup yazdığı belirtildi.



Bakan Kasapoğlu, mektubunda, "Spor tarihinin en köklü ve önemli organizasyonlardan birinde; ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden en ufak bir şüphem yok. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, birbirinden başarılı sporcuların ülkesi olan bu toprakları bir spor ülkesine dönüştürmek hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Bu hedefe giden yolda en büyük gücümüz siz sporcularımızsınız. Sizler, azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Her biriniz, bu ülkenin aydınlık yüzlerisiniz. Ülkemize kazandıracağınız nice başarıların, madalyaların, rekorların yanı sıra; güzel ülkemize, milli ve manevi değerlerimize, kültürel mirasımıza sahip çıkmak da sizlerin sorumluluğu. Bu doğrultuda başlattığımız Faces of Turkey (Türkiye'nin Spor Elçileri) projesi kapsamında; sizleri milli sporcular olmanın ötesinde, ülkemizin 'Spor Elçileri' ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu, proje kapsamında bugüne kadar cimnastik, atletizm, boks, güreş, kadın voleybol, okçuluk, judo, tekvando, yüzme, halter, atıcılık branşlarında olimpiyata katılacak sporcuları kamplarında ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi.



- Milli sporculara hediye kitleri takdim edildi



Milli sporculara elçiliklerini taçlandırmak için hediye kitleri takdim edildi. Bu kitlerde; pasaport kılıfı, valiz etiketi, farklı ülkelerden sporcu arkadaşlarıyla oynarken Türkiye'yi tanıtabilecekleri bir bilgi yarışması, elde edecekleri sonuçlar ne olursa olsun her zaman şampiyon olduklarını sembolize eden madalyalar ve özel olarak hazırlanmış tişörtler bulunduğu aktarıldı.



Sporcular için özel olarak hazırlanan tişörtler, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen, kadınların iş gücü piyasasına katılımının sağlanması için sürdürülebilir kaynaklar yaratmayı hedefleyen "Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyum Projesi" kapsamında üretildi.



Bakan Kasapoğlu, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kadınlarımızın el emeği, göz nuru, alın teri ile tek tek işledikleri Faces of Turkey logomuzun kalbinizin üzerinde olmasını, size güç vermesini, bu ülkenin kalbinin sizinle çarptığını bilmenizi istedik. Türk sporcusunun vatan, millet ve spor sevgisini temsil eden bu tişörtler; iyi kalpli, çalışkan, fedakar, cana yakın, güzel yüzlü, yardımsever kadınlarımızın; analarınızın, ablalarınızın, kardeşlerinizin sizlere armağanı." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin Spor Elçileri" projesinin ilerleyen etaplarında, spor elçisi ilan edilen olimpik sporculara, paralimpik sporcuların ve yurt dışındaki takımlarda forma giyen milli sporcuların da katılacağı belirtildi.