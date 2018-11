Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Gençlerimize imkan vereceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üretmek isteyen, fikri, söyleyecek sözü, gerçekleştirecek projesi olan bütün gençlere, istedikleri her konuda imkan ve fırsat sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Bu ülkenin imkanlarını yine bu ülkenin çocukları için seferber etmeye, daima gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin gençlerine güveniyor, Türkiye'nin geleceğine yürekten inanıyoruz." dedi.Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından "Gençlik ve Sosyal Girişimcilik" temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nin açılışında konuşan Kasapoğlu, gönüllerini ve gözlerini gençlerin üzerinden geleceğe çevirmiş 92 sivil toplum kuruluşunun bir araya getirdiği beraberliğin TGSP olarak ortaya çıktığını ve bu zirveyi düzenlediğini aktararak, burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Bu ortak platformun gençleri bir araya getirerek, kendilerine ilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacak zeminler oluşturmasını son derece değerli bulduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu yolda atılan her adım Türkiye'nin istikbali adına toprağa serpilmiş bir tohum gibidir. TGSP'yi gençlerimizi doğru anlamak için Bakanlığımızın önemli çözüm ortaklarından biri olarak algılıyoruz. Gençlerle ortak bir paydada buluşarak, aynı dili konuşabilmek için onların talep ve beklentilerini doğru algılamak ve değerlendirmek gerekiyor." diye konuştu.Bugün sonuçlarının açıklanacağı son saha araştırmasının bu bağlamda yollarına ışık tutacağına inandıklarını vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu sonuçlar şüphesiz bizim sorumluluklarımız açısından önem taşımakla birlikte gençlerimizin sorumluluklarını hatırlaması açısından da söylediğim destekleri içeriyor. Gençlerimizin ayrıntılı bir profilini ortaya koyacak olan bu araştırma ülkemizin gelecek tasavvuru açısından da yol gösterici olacaktır. İnsani düzeyleri en üst düzeyde olan, evrensel değerlere bağlı, mili ve manevi kimliğine sahip çıkan bir gençliğe sahibiz. İşte bu gençlik Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 15 Temmuz'da kendini, duruşunu, etkinliğini ortaya koymuştur. Demokratik çoğulculuğu esas alan, birbirinin hukukunu gözeten bu gençlik geleceğimizin mimarı olacaktır."Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin her gencinin sadece Türkiye'nin değil insanlığın da umudu olduğuna dikkati çekerek, gençlerin talep ve beklentileri doğru okunabilirse çok daha kısa sürede meselelere dair ilerlemelerin kaydedileceğini söyledi.Gençlikle ilgili araştırmaların bilimsel açıdan yol gösterici olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Ancak malumunuz olduğu üzere istatistiklere gelmeyecek konular da var. Bir gençlik lideri olarak Türkiye'nin kaos günlerinden yıldızı dünya ölçeğinde parlayan bir noktaya taşıyan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sürekli vurguladığı 'gönüllere dokunmak, kalplere girmek' meselesi hiçbir istatistik ile ölçülemez. Bu anlamda biz gençliğimizin kalbine, gönlüne, aklına ve basiretine her daim güveniyoruz. Gençliğimiz sorumluluklarının bilincinde bir gençliktir. Hiçbir zaman bireyci, hazcı, sorumluluk hissetmeyen, kısa yoldan mutluluk peşinde koşan, şiddet yanlısı, dünyaya sırtını dönmüş niteliksiz bir gençlik olmadı, olmayacaktır. Bu gençlik meselelerini akılla, bilimle, irfanla ve maşeri vicdan ile çözen, aidiyet ve mensubiyet sorunlarını en aza indirmiş, ülkesine, değerlerine sahip bir gençliktir." değerlendirmesini yaptı.Bu araştırmanın yanı sıra platformun sosyal girişimcilikle ilgili çalışmalarının kendileri mutlu ettiğini dile getiren Kasapoğlu, toplumda pozitif bir değişikliğe imza atmak, sosyal bir fark ortaya koymak için çabalayan gençlerin varlığının Türkiye adına çok umut verici olduğunu vurguladı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye için yeni bir model gibi görünen sosyal girişimcilik konusunun esasen bu toprakların yabancısı olduğu bir konu olmadığını belirterek, şunları kaydetti:"Sosyal girişimcilik kavramını, piyasa şartlarına uygun bir ticari girişimle, kar amacı gütmeyen, sadece hizmet kaygısı taşıyan bir hayır kuruluşunun sentezi olarak görebiliriz. Bu türden bir girişimcilik anlayışı, bizim kadim ahilik kültürümüz ve vakıf medeniyetimizin günümüzdeki izdüşümüdür. Bu topraklardan bu dayanışma ruhunun ve birlik şuurunun yeni atılımlarla yaşatılmasına sadece ülke olarak bizim değil, dünyadaki bütün mazlumların ihtiyacı var. Bu alanda gençlerimize çok güzel imkanlar sağlayan TGSP yöneticilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca, her birinden ayrı ayrı heyecan duyduğumuz proje ve fikirleri için bütün gençlerimize de canıgönülden teşekkür ediyorum."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin gençlerine olan ilgi ve güveninin kendileri için daima ilham kaynağı olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Kasapoğlu, Türk gençlerinin Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi mutlu, müreffeh ve aydınlık bir geleceğe taşımak için daima göreve hazır olduğunu vurguladı.2023 hedeflerine ulaşmak için geçen 16 yılın engin tecrübelerini gençlerin potansiyeliyle buluşturacaklarını aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Ülkemizi istikrarlı biçimde büyütmek ve geliştirmek için en elverişli kimyanın da bunun olduğuna yürekten inanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, içerisinde her türlü imkanı bulabilecekleri gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, yurtlarımız ve spor tesislerimizle daima gençlerimizin hizmetindeyiz. Bir fikri olan, üretmek isteyen, söyleyecek sözü, gerçekleştirecek projesi olan bütün gençlerimize, istedikleri her konuda imkan ve fırsat sağlamaya devam edeceğiz. Gençlerimiz için hayata geçireceğimiz projelerde yine gençlerin sesine kulak verecek ve planlama aşamasında da onları sürece dahil edeceğiz. Bu ülkenin imkanlarını yine bu ülkenin çocukları için seferber etmeye, daima gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin gençlerine güveniyor, Türkiye'nin geleceğine yürekten inanıyoruz."