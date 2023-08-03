Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti
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03 Ağustos 2023 13:34
 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, bakan Bak, ziyarette Türk voleybolunun başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirterek, FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olarak Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Takımı ve FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Takımı'nı kutladı.

Üstündağ ise Bakan Bak'a, milli takımların mücadele edeceği 2023 Avrupa şampiyonaları ile 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nin hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi ve Türk voleyboluna desteği ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

 
 
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