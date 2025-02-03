Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu'ndan Konya Valisi Akın'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Konya Valisi Akın'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu'ndan Konya Valisi Akın'a ziyaret
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03 Şubat 2025 16:22

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Sosyal Hizmet ve Gönüllülük" temasıyla Konya'da düzenlenen 9. Tematik Kış Kampı Açılış Programı'na katılmak üzere kente gelen Koçoğlu, Vali Akın'ı ziyaretinde, Konya'da gençlik ve spor hizmetleri alanındaki çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Koçoğlu'na ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Yurt Hizmetleri Müdürü İsa Araba eşlik etti.

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