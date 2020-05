Gençlik festivali Chapter'ın dokuzuncusu başlıyor

Her yıl Multiplayer organizasyonuyla 5 binden fazla katılımcı ile gerçekleşen Türkiye'nin oyun ve gençlik festivali Chapter, dokuzuncusu ile 29-30-31 Mayıs'ta evlerinizin en rahat köşesinde yapılacak. Sosyal medya mecralarının festival alanları olarak kullanılacağı Chapter 2020'de, popüler fenomenler, eğlenceli içerikler ve katılımcı turnuvaları izleyiciler ile buluşacak.Gelenekselleşen Chapter gençlik festivalinde katılımcılar bu sene her kanalda farklı içerik ile farklı heyecan yaşayacak, Her Eve Sığan Festival sloganı ile yapılacak olan etkinlikte ekranları başındakiler, evlerinden ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerini izleme ve farklı oyunların turnuvalarına katılma imkanı yakalayacak.Chapter 2020'de, sporculardan oyunculara, internet fenomenlerinden ünlü oyun yayıncılarına kadar onlarca fenomen izleyiciler ile buluşacak. 3 gün boyunca festival de neler var derseniz bazıları şöyle;NBA 2K20 turnuvasına ünlü basketbolcular katılırken, Oyun Dünyasının Kare Ası Ferit ''Wtcn'' Karakaya, Kemal Can ''KendineMüzisyen'' Parlak, Batu ''Videoyun'' Bozkan ve Tuna ''PintiPanda'' Akşen'in online ev partisin de buluşacak. Socrates Dergi ekibiyle yapılacak tematik spor sohbetleri, 5000'den fazla katılımcının yarışacağı oyun turnuvaları ve ödüllü yarışmalar ekranlarınız da olacak.Chapter 2020 #herevesığanfestivalde olacak yayıncılar ise; Ferit "Wtcn" Karakaya, Kemal Can "KendineMüzisyen" Parlak, Tuna "PintiPanda" Akşen, Mete Özbey, Batu "Videoyun" Bozkan, Ahmet "Jahrein" Sonuç, Cem "Mithrain" Karakoç, Alper Biçen, Ege Arseven.Festival ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için:Hala aklınızı kurcalayan sorular var ise, sizi şöyle alalım;- Ücret yok. Katılım için tek bir tık yeterli.- Evinizin en rahat köşesinde.- Bilgisayar veya telefonunuza doğru atacağınız birkaç adım yeterli olacaktır.- İsterseniz mantı açın, isterseniz dolma sarın. Mutfağınızda ne varsa yiyip içebilirsiniz.