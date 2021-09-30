Gençleşen Güreş Milli Takımı, Oslo'da Dünya Şampiyonası sınavında

Norveç'in başkenti Oslo'da 2-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Serbest Milli Takımı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamladı.



Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyona öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.



Milli takımda yaşanan jenerasyon değişikliğine dikkati çeken Çakmar, "Yeni yüzler, yeni isimler var. Özellikle 2024 rezerv takımımızı belirlemek adına burada 4 sıklette genç güreşçimiz var. Bunlar 23 yaş altında madalya almış, şampiyon olmuş güreşçilerimiz. İnşallah onlar da Taha ağabeyleri gibi bol madalyalar alıp, adlarını Türk spor tarihine güreş adına yazdıracaklar." diye konuştu.



Çakmar, olimpiyat şampiyonu takım kaptanı Taha Akgül'ün de genç sporculara yardımcı ve örnek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Oslo'da yapılacak Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. Çünkü olimpiyatta bir bronz madalya kazanmıştık. Özellikle takım kaptanımız Taha Akgül'ün burada altın madalya almasını istiyoruz. Çünkü kariyerinde 8 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan sporcumuza burada üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandırıp, 2024'e tekrar güçlü bir aday olarak gitmek istiyoruz. Bu anlamda da Taha'nın alacağı altın madalya, biraz önce bahsettiğim 4 sıklette mücadele eden, Taha'yı rol model alan genç sporcularımızı cesaretlendirmesi için de önemli."



Genç güreşçiler Erhan Yaylacı, Ramazan Sarı, Fazlı Eryılmaz ve Emrah Ormanoğlu'nu kadroya dahil ettiklerinin bilgisini veren Çakmar, "Biz bu sporcularımıza büyükler kategorisinde de madalya kazandırmak istiyoruz. Artık onları da tecrübelendirip Paris 2024'e takım halinde güçlü bir şekilde gitmek istiyoruz. Güreş olarak bugüne kadar güçlü şekilde geldik, hep madalyalar, altın madalyalar kazandık. Hüsrana uğramamak adına da gerçekten ciddi şekilde ekimizle beraber özverili bir şekilde çalışmalar yaptık. Bunun neticesinde de Oslo'dan inşallah altın madalya, madalyalar alıp ülkemize dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Taha efsane bir güreşçi"



Abdullah Çakmar, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalyayla dönen milli güreşçi Taha Akgül'ün 2024 Paris Olimpiyatları'nda da mücadele etmek için kariyerine devam edeceğini ifade etti.



Taha'nın kariyerinde 8 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunduğunun altını çizen Çakmar, şunları kaydetti.



"Taha efsane bir güreşçimiz. Olimpiyat bitti hemen antrenmanlara başladı. Taha'yı anlatmaya gerek yok. O kadar özverili bir şekilde çalışıyor ki nerede ne yapacağını çok iyi bilen bir sporcu. Aklını kullanan, her şeyin en iyisini yapacağına inandığımız üst düzey bir sporcu. 2024'e sağlam adımlarla gideceğimize inanıyorum. Nerede ne yapacağını bilen biri olduğu için bu tip sporcuyu başarıya götürmek daha kolay. O yüzden 2024'e de güçlü bir şekilde gidip, orada Taha'ya ikinci olimpiyat şampiyonluğunu kazandırmak istiyoruz."



Oslo'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stilde Süleyman Atlı (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Mustafa Kaya (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Ramazan Sarı (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo), Süleyman Karadeniz (97 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) temsil edecek.



