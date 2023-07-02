Gençlerin gözü İsmail Kartal'da!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde forma şansı bulamayan ve büyük bölümü kiraya verilen genç futbolcular, yeni sezon hazırlıklarında İsmail Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Gençlerin gözü İsmail Kartal'da!
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02 Temmuz 2023 10:19
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesi, Jorge Jesus döneminde forma şansı bulamayan ve büyük bölümü kiraya verilen genç futbolcular için de yeni bir umut oldu.

Emre Demir, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Jin-Ho Ho, Bora Aydınlık, Ahmet Necat Aydın, Yiğit Efe ve Ensar Brahic, bugün başlayacak sezon hazırlıklarında Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak.  

 
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