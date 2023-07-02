Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesi, Jorge Jesus döneminde forma şansı bulamayan ve büyük bölümü kiraya verilen genç futbolcular için de yeni bir umut oldu.
Emre Demir, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Jin-Ho Ho, Bora Aydınlık, Ahmet Necat Aydın, Yiğit Efe ve Ensar Brahic, bugün başlayacak sezon hazırlıklarında Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak.
Emre Demir, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Jin-Ho Ho, Bora Aydınlık, Ahmet Necat Aydın, Yiğit Efe ve Ensar Brahic, bugün başlayacak sezon hazırlıklarında Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak.