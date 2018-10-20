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Gençler'i 8 maçlık galibiyet serisini Adanaspor bitirdi

Gençlerbirliği, Osmanlı Stadı'nda ağırladığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Gençler'i 8 maçlık galibiyet serisini Adanaspor bitirdi
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20 Ekim 2018 16:01
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, evinde Adanaspor'u ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 38. dakikada Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Gençlerbirliği'nin tecrübeli ismi Selçuk Şahin ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini İrfan Can Eğribayat'a bıraktı.



46. dakikada Veli Kızılyaka yerini Göksu Alhas'a, 62. dakikada Famoussa Kone ise yerini Eren Keleş'e bıraktı ve Adanaspor karşılaşmada 1'i zorunlu olmak üzere 3 değişiklik hakkını bu şekilde kullandı.

Gençlerbirliği'nde ise Jailton Parabia, 77. dakikada yerini Cosmin Matei'ye, 82. dakikada Ahmet İlhan Özek, Mert Çetin'e bıraktı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, 25 puanla ligin zirvesindeki yerini korurken, 8 maçlık galibiyet serisine son vermiş oldu.

Adanaspor, 10 puanla ligin 11. sırasında kendine yer buldu.

Gençlerbirliği, ligin 9. haftasında deplasmanda Boluspor'un konuğu olacak. Adanaspor ise evinde Karabükspor'u ağırlayacak.



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