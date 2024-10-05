Gençlere örnek Kaymakam: 'Metehan Güngör'

Sporu yaşam tarzı olarak benimseyen Bolu'nun Kıbrsıcık Kaymakamı Metehan Güngör, spora ilgiyi artırmak istiyor.Kıbrıscık'ta mayısta göreve başlayan 26 yaşındaki Kaymakam Güngör, ilçede yaptığı çalışmaların yanı sıra sportif faaliyetleriyle öne çıkıyor.Sporla iç içe hayat yaşayan Güngör, futbol, yüzme, boks ve vücut geliştirme gibi spor dallarıyla ilgilendi.Sakatlık ve sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktıktan sonra doktorunun tavsiyesi üzerine başladığı yüzmede Türkiye'de önemli dereceler elde eden Güngör, 2016 yılından beri yüzmenin yanı sıra vücut geliştirme sporunu sürdürüyor.Spora olan ilgisi dolayısıyla "vücut adam", "sporcu kaymakam" gibi lakaplar takılan Güngör, insanların spora yönelmesinde rol model olmak istiyor.Kaymakam Metehan Güngör, AA muhabirine, sporun kendisi için vazgeçilemez bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.Farklı spor dallarıyla ilgilendiğini ancak sakatlıklar ve sağlık sebepleri nedeniyle çalışmalarına vücut geliştirme ve yüzmeyle devam ettiğini belirten Güngör,diye konuştu.Güngör, çalışmalarına önceki kaymakamların girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen spor salonunda devam ettiğini anlattı.Spor salonunu aktif hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Güngör,dedi.Güngör, spor olmadan yapamadığını dile getirerekifadelerini kullandı.Güngör, hangi mesleği yaparsa yapsın herkesin mutlaka sporla ilgilenmesi hatta dereceler elde etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'un Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 3'üncü olmasına değinen Güngör,ifadesini kullandı.