Gençlerbirliği'nin yeni umudu; 22'lik Arda Kızıldağ

Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla bilinen Gençlerbirliği'nde bulduğu forma şansını iyi kullanan genç savunma oyuncusu, performansıyla dikkati çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nin yeni umudu; 22'lik Arda Kızıldağ
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23 Aralık 2020 14:06
Altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nde forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, takımına katkı vermeye çalıştığını belirterek, "Haftalar geçtikçe daha iyi olacağımı düşünüyorum." dedi.

Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla bilinen Gençlerbirliği'nde genç stoper Arda Kızıldağ, bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

Cezalı ve sakat futbolcuların yokluğunda teknik direktör Mustafa Kaplan'ın formayı verdiği Arda, performansıyla dikkati çekmeyi başardı.

- Son 4 maçta 90'ar dakika görev yaptı

Bu sezon ligde 8 maçta forma giyen, son 4 karşılaşmada ise 90'ar dakika sahada kalan Arda Kızıldağ, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladıklarını hatırlatan Arda, "Takım olarak her hafta üstüne koyarak devam ediyoruz." dedi.

Arda, bireysel performansıyla ilgili ise "Ben de her hafta kendimi geliştirmeye, daha iyi olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma katkı vermeye çalışıyorum. Haftalar geçtikçe daha iyi olacağımı düşünüyorum. Takıma alıştıkça daha güzel şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacaklarını ardından Ankara'da Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacaklarını belirten genç stoper, "Takımımız çıkışta, umarım puan veya puanlar alırız. Galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." diye konuştu.



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