- Fikstür değerlendirmesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, yeni sezonda ligi ilk 2 sırada bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.Erkan Sözeri, Gençlerbirliği'nin hedefleri, sezon hazırlıkları ve kadro planlamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Gençlerbirliği'nin uzun yıllar yer aldığı Spor Toto Süper Lig'den onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda talihsiz şekilde düştüğünü belirten Sözeri, "Camia açısından üzücü bir durum ama Gençlerbirliği düştüğü yerden kalkmasını bilir çünkü nitelikli bir camia. Bu camianın bir parçasıyım. Altı sene formayı terlettim ve bize de bu görev düştü." ifadelerini kullandı.Başkent temsilcisinin zor bir döneminde görev aldıklarını dile getiren 52 yaşındaki teknik adam, "Bugüne kadar zorlukların üstesinden geldik, bunun da üstesinden geleceğiz." dedi.Sözeri, yeni sezonda hedeflerinin ligi ilk 2 sırada tamamlamak olduğunu vurguladı.Kadroyu "İlk 2" hedefine göre oluşturduklarını aktaran Sözeri, "Gençlerbirliği'nin ait olduğu yere, Süper Lig'e bu sene dönmemesi için hiçbir neden yok. İyi performans göstererek, tamamen odaklanarak, hedefimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.Erkan Sözeri, "ufak da olsa" fikstür avantajlarının bulunduğunu söyledi."Ben performansa bakarım. Maç sahada kazanılır. Fikstüre bakarak ya da dışarıda kazanılmaz." diyen Sözeri, "Sonuçta bütün takımlarla oynayacağız. Performansımız iyi olursa kolay görünen fikstürü lehimize de çevirebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Göreve başlamalarından itibaren takımda sinerji oluştuğunu belirten Sözeri, hemen hemen herkesin mutlu olduğunu gördüğünü, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade etti.Sorumluluğun altından kalkacaklarını kaydeden Sözeri, şöyle devam etti:"Bu camiaya hak ettiği şampiyonluğu inşallah yaşatacağız. Çok iyi çalışarak, doğru işler yaparak ve camiada oluşan birliktelikle hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Oyunculara güvenim tam. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Yönetimimiz, istediğimiz transferler için kolaylık yaptı."Kadroya iyi takviyeler yaptıklarını aktaran Sözeri, "Geçen seneden bazı oyuncuların kalması da benim için önemli transfer. Stoper mevkisine bir takviye yapabiliriz." şeklinde konuştu.Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı kulübün onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği için önemini "İlhan Cavcav, takımı gecekondudan alıp rezidansa çevirdi." şeklinde tanımladı.