Gençlerbirliği'nin olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta

Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamazsa 28 Mart'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nin olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta
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10 Mart 2021 15:13
Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamazsa 28 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Yapılan genel kurul çağrısına göre, 21 Mart Pazar günü Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşecek toplantıda çoğunluk şartı aranacak. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı 28 Mart Pazar gününe ertelenecek. Bu toplantıda ise çoğunluk şartı aranmayacak.

Başkanlık seçiminin olacağı genel kurul pandemi önlemleri çerçevesinde alınacak tedbirlerle yapılacak.



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