Gençlerbirliği'nin konuğu Hatay

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.



Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Yasin Kol görev yapacak.



Ligde son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, haftaya 16 puanla 17. sırada girdi.



Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde son 6 maçında 11 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.



Kırmızı-siyahlılar ayrıca evinde oynadığı son 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'nde bu maç öncesi Murat Yıldırım, cezalı durumda bulunuyor.



