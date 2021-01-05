Gençlerbirliği'nin konuğu Hatay

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nin konuğu Hatay
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05 Ocak 2021 15:35
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Yasin Kol görev yapacak. 

Ligde son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, haftaya 16 puanla 17. sırada girdi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde son 6 maçında 11 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca evinde oynadığı son 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'nde bu maç öncesi Murat Yıldırım, cezalı durumda bulunuyor. 

 


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