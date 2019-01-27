  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    5 gün kala G.Saray için yeni aday ve bonservis!
  •  
    "Galatasaray onu en az 35 milyon euroya satar"
  •  
    Alex, Fenerbahçe'nin transferi için devrede!..
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...

Gençlerbirliği'nin eski hocası Bundesliga'da!

Bundesliga takımlarından Hannover 96'da teknik direktörlük görevine Thomas Doll'un getirildiği açıklandı.

Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nin eski hocası Bundesliga'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2019 23:47
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96'da teknik direktörlük görevine Thomas Doll getirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Thomas Doll ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Thomas Doll, bir dönem Gençlerbirliği'nin yanı sıra Almanya'da Borussia Dortmund, Suudi Arabistan'da El-Hilal ve Macaristan'da Ferencvaros Budapeşte takımlarını çalıştırmıştı.

Hannover 96 Kulübü teknik direktör Andre Breitenreiter'in görevine son vermişti.

Bundesliga'da 2 galibiyet ve 5 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Hannover 96, 11 puanla 17. sırada yer alıyor. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için