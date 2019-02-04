  •  
    Vagner Love'den Beşiktaş için olay sözler!
  •  
    G.Saray'da Terim'i haklı çıkartan transfer kararı
  •  
    "Kante ile anlaşmıştım bana Ozan'ı aldırdılar"
  •  
    23 numara için itiraflar! İlhan Mansız, Nuri ve...
  •  
    Formanın sahibi Moses; F.Bahçe'de üç değişiklik

Gençlerbirliği'nin eski başkanı Hasan Şengel taburcu edildi

Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav'dan önce başkanlık görevini yapan Hasan Şengel taburcu edildi.

Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nin eski başkanı Hasan Şengel taburcu edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 12:36
Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel taburcu edildi.

Kırmızı-siyahlı kulübünün divan kurulu başkanlığını sürdüren Şengel'in mide kanaması nedeniyle yatırıldığı Hacettepe Hastanesinde tedavisi yapıldı.

1931 doğumlu Şengel, 1976-1977 yıllarında kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığını üstlenmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için