Gençlerbirliği'ne Polonyalı orta saha

Gençlerbirliği, Polonyalı orta saha oyuncusu Dominik Furman'ı transfer etti.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Furman ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



İmza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Kulüp Saymanı Murat Öngelen de yer aldı.



Futbola Legia Varşova'da başlayan Furman, daha sonra Toulouse ve Hellas Verona formaları giydi.



Orta saha oyuncusu, son olarak ülkesi Polonya'nın Wisla Plock takımında oynadı.



