Gençlerbirliği'nden üst üste üçüncü mağlubiyet

Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan mağlubiyetle ayrıldı.



Başkent ekibi, ligin 20. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Çok sayıda önemli futbolcusundan yoksun çıktığı maçta rakibine 4-0 yenilen başkent ekibi, kötü gidişata son veremedi.



Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Son üç maçta kalesinde 13 gol gören Gençlerbirliği, sadece bir gol atabildi.



Gençlerbirliği, ligin 18. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-0, 19. hafta mücadelesinde ise sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilmişti.



Bu sezon şu ana kadar oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan başkent temsilcisinin 19 puanı bulunuyor.



- Ligin en çok gol yiyen takımı



Göztepe mağlubiyetiyle 18. sıraya gerileyen Gençlerbirliği, bu sezon en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor.



Kırmızı-siyahlı ekip, 19 maçta 38 gole engel olamadı. Bu süreçte rakip fileleri 19 kez havalandırabilen Gençlerbirliği, sadece 3 maçta kalesini gole kapatabildi.



Gençlerbirliği, sezonun ilk devresinin son haftasında 23 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.



