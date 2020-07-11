Gençlerbirliği'nden ligde kalma adına büyük adım!

Süper Lig'de 32. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başkent temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Giovanni Sio, 45+2. dakikada Bogdan Stancu ve 75. dakikada penaltıdan Sessegnon kaydetti. Göztepe'nin tek sayısını ise 90. dakikada Alpaslan Öztürk attı.



4 maç aradan sonra kazanan ve ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 36'ya yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Üst üste 6 maçtır kazanamayan Göztepe ise 39 puanla 9. sırada kaldı.



Gençlerbirliği, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Galatasaray deplasmanına gidecek.



STANCU'DAN KARİYER REKORU



Gençlerbirliği'nin santrfor oyuncusu Bogdan Stancu, kariyerinde ilk kez 14 gol attığı bir sezon geçiriyor.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 4. dakikasında Yalçın Kayan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanındaki Wilczek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.



28. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale çizgisi yakınında Wilczek'in vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.



33. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Göktuğ'un elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



41. dakikada sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada arka tarafta Yalçın'ın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ertaç kurtardı.



45+3. dakikada sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Stancu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



61. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Napoleoni'nin şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.



73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk'le Stancu'nun mücadelesinde Stancu'nun yerde kalmasına hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 75. dakikada atışı kullanan Sessegnon topu ağlara gönderdi: 0-3.



90. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy



Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli (Dk. 69 Gassama), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Dk. 46 Napoleoni), Soner Aydoğdu, Poko (Dk. 83 Borges), Tripic (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Castro (Dk. 58 Mossoro), Wilczek



Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Ramos, Toure, Polomat, Sio (Dk. 64 Seuntjens), Berat Özdemir, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 16 Sessegnon), Stancu (Dk. 88 İlker Karakaş)



Goller: Dk. 33 Sio, Dk. 45+3 Stancu, Dk. 75 Sessegnon (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 90 Alpaslan Öztürk (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 36 Soner Aydoğdu, Dk. 75 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 78 Seuntjens (Gençlerbirliği)



