Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
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13 Ağustos 2020 21:56
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Başkent kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında kuvvet ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, ilk bölümü pas çalışmasıyla noktaladı.

Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alan ve geniş alan olmak üzere iki bölümde top kapma ve pas kontrol oyunu oynadı.

Başkent ekibinin akşam idmanına yeni transfer Diego Angelo da katıldı.

 


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