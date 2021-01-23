Gençlerbirliği'nde üst üste 4. yenilgi

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybeden Gençlerbirliği, ilk devreyi 19 puanla tamamladı.
Başkent ekibi, 21'inci haftanın açılış maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Kötü gidişatı durduramayan kırmızı-siyahlılar, üst üste 4. maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Gençlerbirliği, ligin 18'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-0, 19'uncu hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1, 20'nci hafta maçında da konuk olduğu Göztepe'ye 4-0 yenilmişti.
Sezonun ilk yarısında oynadığı 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan başkent temsilcisi, devreyi 19 puanla kapattı.
Gençlerbirliği, devre arasının verilmeyeceği Süper Lig'de 31 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Başkent ekibi, 21'inci haftanın açılış maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Kötü gidişatı durduramayan kırmızı-siyahlılar, üst üste 4. maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Gençlerbirliği, ligin 18'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-0, 19'uncu hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1, 20'nci hafta maçında da konuk olduğu Göztepe'ye 4-0 yenilmişti.
Sezonun ilk yarısında oynadığı 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan başkent temsilcisi, devreyi 19 puanla kapattı.
Gençlerbirliği, devre arasının verilmeyeceği Süper Lig'de 31 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.