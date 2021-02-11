Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular golf oynayarak stres attı

Antalya'da çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular, golf oynayarak stres attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular golf oynayarak stres attı
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11 Şubat 2021 16:13
Antalya'da kamp yapan Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular, golf oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek'te çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, günün sabah bölümünü golf oynayarak geçirdi.

Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin yer aldığı organizasyonda keyifli anlar yaşandı.

Futbolcular eğlenceli geçen organizasyonun ardından yaptıkları kısa bir yürüyüşle otele döndü.



 


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