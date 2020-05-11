Gençlerbirliği'nde teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde teknik ekibe ve futbolculara test yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nde teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi
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11 Mayıs 2020 13:58
Gençlerbirliği'nde teknik ekip ve futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah takımımız İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak testten geçti. Teknik ekibimiz, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktoru Gürhan Dönmez ile Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu tarafından Kovid-19 tarama testleri yapıldı. Testlerin sonuçlanmasının ardından antrenman programımız başlayacak." denildi.



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