Gençlerbirliği'nde sakatlık: 6-7 ay yok!

Gençlerbirliği, yeni transfer Salih Dursun'un sakatlığı nedeniyle 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Gençlerbirliği'nde sakatlık: 6-7 ay yok!
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22 Ağustos 2020 19:38
Gençlerbirliği, antrenmanda sakatlanan Salih Dursun'un sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun'un sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Salih Dursun'un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Salih Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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