Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak

Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının 11 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2020 18:00
Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının 11 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 11 Ekim'de saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacak olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda, toplantının 18 Ekim'e erteleneceği belirtildi. 

Genel kurula aidat borcu üyelerin katılamayacağı kaydedildi. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için