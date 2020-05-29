Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi şoku!

Gençlerbirliği'nde santrfor oyuncusu Nadir Çiftçi, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi şoku!
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29 Mayıs 2020 19:36
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Nadir Çiftçi, sakatlığından dolayı 6 hafta forma giyemeyecek.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nadir Çiftçi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve buna bağlı ödem tespit edildiği bildirildi. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Nadir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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