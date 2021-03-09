Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi!

Süper Lig takımlarından Gençlerbilriği'nde ayrılık kararı açıklandı. Kırmızı - siyahlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz"



MEHMET ALTIPARMAK: "ZAMAN MAALESEF SINIRLIYDI"



Gençlerbirliği Kulübü ile yolları ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak, veda mesajı yayımladı.



Altıparmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecan ve umutla teknik direktörlük görevini kabul ettiğim, kariyerimde her zaman ayrı bir yeri olan Gençlerbirliği Kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Geleneklerini çok iyi bildiğim kulübümüzün hak ettiği noktaya gelebilmesi adına çabalarımız oyun olarak olumlu etki yaratsa da skora etki etmeyi başaramadık." ifadelerini kullandı.



Başkent ekibinin başında 6 maçta görev yapan Altıparmak, şunları kaydetti:



"Sezon planlaması ve transfer politikaları takım olma olgusunu imkansız hale getirmişken bunları düzeltmek için gereken zaman maalesef sınırlıydı. Dilerim kan değişikliği olumlu saha sonuçlarını beraberinde getirir ve yuvam olarak gördüğüm Gençlerbirliği ligde kalmayı başarır. Görev süremiz boyunca yanımızda olan başta futbolcu arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, taraftarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve Başkan Sayın Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum."



İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEKLENİYOR



Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında İbrahim Üzülmez'in takımın başına geçmesi bekleniyor.



