Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
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18 Temmuz 2020 12:42
Gençlerbirliği Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında 19 Temmuz'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.



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