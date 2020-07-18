Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında 19 Temmuz'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında 19 Temmuz'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.