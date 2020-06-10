Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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10 Haziran 2020 22:44
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dar alanda top kapma oyununun ardından yarı sahada pas çalışması gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği'nin idmanı üç takımlı turnuva maçlarıyla tamamlandı.

 
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