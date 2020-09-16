Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan antrenman, son bölümde tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Başkent ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan antrenman, son bölümde tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.