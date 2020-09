Gençlerbirliği'nde Johansson: 'Türkiye'de olacağım için mutluyum'

Gençlerbirliği'nin yeni transferi 28 yaşındaki İsveçli savunma oyuncusu Mattias Johansson, kariyerini Türkiye'de sürdüreceği için mutlu olduğunu belirtti.



Johansson, "Gençlerbirliği E-Dergi"de yer alan röportajında, futbola İsveç'te başladığını ve ardından Hollanda'da 5 yıl geçirdiğini anlatarak, "Yunanistan'ın Panathinaikos takımında da 3 yıl geçirdim. Yurt dışında başarılı olduğumu düşünüyorum. Ortalama 30 maç üzerinde oynuyorum, kolay kolay sakatlanan bir oyuncu değilim. Oynamaktan da keyif alıyorum. Önemli maçlarda forma giydim, Avrupa kupalarında oynadım. İstikrarlı ve iyi bir kariyerim olduğunu düşünüyorum. Kariyerimi Türkiye'de sürdüreceğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.



İsveçli futbolcu, daha önce Gençlerbirliği forması giyen Abdul Rahman Khalili ile yakın arkadaş olduklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Türkiye'ye gelmeden önce kendisine danıştım. Buranın iyi, organize bir kulüp ve Ankara'nın da iyi bir şehir olduğunu söyledi. Çok organize bir kulüp ve aile ortamı var burada. Geldiğimden beri herkes beni sıcakkanlılıkla karşıladı. Takım içinde İngilizce konuşan arkadaşlarım da var, çabuk bir şekilde takıma adapte olabildim. Antrenmanlar şimdilik iyi geçiyor."



- "Mili takımdan davet aldım ancak takımımla çalışmak istedim"



Johansson, İsveç Milli Takımı'ndan davet aldığını ancak özel bir izinle takımla çalışmalara katılmak istediğini illettiğini bildirdi.



Yaklaşık iki aydır bir takımla antrenman yapmadığını vurgulayan Johansson, "Mili takımdan davet aldım ancak takımla çalışmak istedim. Burada kalıp takımla antrenmanlarda yer almak istedim. Ayrıca milli takımda bunun bir aciliyeti olduğunu düşünmedim. Burada kalmam daha önemli diye düşündüm. Lig başlıyor. Burada kalıp kendimi bir an önce takıma hazırlamak istedim." değerlendirmesinde bulundu.



Teknik Direktör Mert Nobre ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Johansson, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çok iyi bir İngilizce ile bize isteklerini aktarıyor. Pozitif bir yaklaşımı var. Bu iyi bir şey. Hocanızla konuştuğunuz zaman onun sizden isteklerini bilerek hareket ediyorsunuz. Bu çok önemli. Öncelikle tabii ki takımdaki yerimi almak istiyorum. Şu an lig hakkında çok bilgim yok ama takımımın ligi en iyi yerde bitirmesi için, her maçı kazanmak için çabalayacağım."