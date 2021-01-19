Gençlerbirliği'nde istifa sinyali

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde istifa sinyali
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19 Ocak 2021 18:32
Göztepe deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Göztepe'de teknik direktör Mustafa Kaplan, mücadele sonrasında konuştu.

Gerekirse görevi bırakacağını ifade eden Kaplan, "Yarın başkanla konuşacağız. Olay bizden kaynaklıyorsa biz gideceğiz. Biz kalacaksak 1-2 oyuncu gidecek. İçeriyi bozan oyuncular var. 3-4 takviye de lazım. Sol kenar, santrfor, 10 numara gerekiyor." dedi.


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