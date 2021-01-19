Gençlerbirliği'nde istifa sinyali

Göztepe deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Göztepe'de teknik direktör Mustafa Kaplan, mücadele sonrasında konuştu.



Gerekirse görevi bırakacağını ifade eden Kaplan, "Yarın başkanla konuşacağız. Olay bizden kaynaklıyorsa biz gideceğiz. Biz kalacaksak 1-2 oyuncu gidecek. İçeriyi bozan oyuncular var. 3-4 takviye de lazım. Sol kenar, santrfor, 10 numara gerekiyor." dedi.