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Gençlerbirliği
Gençlerbirliği'nde iki koronavirüs vakası
Gençlerbirliği'nde iki koronavirüs vakası
Gençlerbirliği, iki personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Haber;
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18 Eylül 2020 18:58
Gençlerbirliği, Konyaspor maçı öncesinde yapılan testlerde iki personelde koronavirüse rastlandığını açıkladı.
Ayrıntılar birazdan...
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