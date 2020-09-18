Gençlerbirliği'nde iki koronavirüs vakası

Gençlerbirliği, iki personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Gençlerbirliği'nde iki koronavirüs vakası
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18 Eylül 2020 18:58
Gençlerbirliği, Konyaspor maçı öncesinde yapılan testlerde iki personelde koronavirüse rastlandığını açıkladı.

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