Gençlerbirliği'nde hazırlıklara devam edildi

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.
Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gruplar halinde antrenmana çıkan kırmızı-siyahlıların, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın (16 Mayıs) devam edecek.
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Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gruplar halinde antrenmana çıkan kırmızı-siyahlıların, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın (16 Mayıs) devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın