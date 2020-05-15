Gençlerbirliği'nde hazırlıklara devam edildi

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'nde hazırlıklara devam edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2020 20:31
Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gruplar halinde antrenmana çıkan kırmızı-siyahlıların, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın (16 Mayıs) devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için