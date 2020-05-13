Gençlerbirliği'nde hazırlıklar devam ediyor

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-siyahlıların, antrenmanı gruplar halinde yaptığı belirtildi.Sabah ve akşam iki grup halinde idmana çıkan futbolcuların, koordinasyon ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.