Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio, Galatasaray'a karşı yok

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü Galatasaray deplasmanına çıkacak

Haber; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio, Galatasaray'a karşı yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2021 14:30
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya görev yapacak.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 19 puanla 16. sırada girdi.

Ligde son 7 maçında 14 puan toplayan başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yakaladığı çıkışı Galatasaray deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesi Giovanni Sio, cezalı durumda bulunuyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için