Gençlerbirliği'nde genel menajer belli oldu

Gençlerbirliği Kulübü, genel menajerlik görevine Cem Onuk'un getirildiğini açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde uzun yıllar genel menajerlik yapan Cem Onuk, yeniden aynı göreve getirilmiştir. Onuk'a görevinde başarı diliyoruz." denildi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 18. sırada bitirmişti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde uzun yıllar genel menajerlik yapan Cem Onuk, yeniden aynı göreve getirilmiştir. Onuk'a görevinde başarı diliyoruz." denildi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 18. sırada bitirmişti.