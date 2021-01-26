Gençlerbirliği'nde genel menajer belli oldu

Gençlerbirliği Kulübü, genel menajerlik görevine Cem Onuk'un getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği'nde genel menajer belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2021 19:35
Gençlerbirliği Kulübü, genel menajerlik görevine Cem Onuk'un getirildiğini açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde uzun yıllar genel menajerlik yapan Cem Onuk, yeniden aynı göreve getirilmiştir. Onuk'a görevinde başarı diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 18. sırada bitirmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için