Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
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10 Mart 2020 14:52
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Fraport TAV Antalyaspor maçında 90 dakika görev alan isimler antrenmanı tamamlarken, diğer gruptaki futbolcular dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor arasındaki karşılaşma, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak.

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