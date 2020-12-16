Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun testi pozitif

Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi

Haber; AA
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Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun testi pozitif
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16 Aralık 2020 14:32
Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.



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