Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun testi pozitif

Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.