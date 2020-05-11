Gençlerbirliği'nde ayrılık açıklandı

Gençlerbirliği, İsveçli futbolcu Bjarsmyr'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Gençlerbirliği'nde ayrılık açıklandı
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11 Mayıs 2020 21:52
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, İsveçli futbolcu Mattias Bjarsmyr'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirildiği ve 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Sezon başı Gençlerbirliği'ne transfer olan Bjarsmyr, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez forma giydi.

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