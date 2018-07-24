Tecrübeli golcü Nobre, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason, tecrübeli kaleci Emrullah Şalk ve Mert Nobre'yi transfer etti.Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki İzlandalı milli stoper Arnason ve son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Milli takımda 69 maç oynayan ve 5 gol atan Arnason, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İzlanda'nın Arjantin ve Nijerya ile oynadığı karşılaşmalarda da 90'ar dakika forma giydi.Transfer çalışmalarına devam eden başkent temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sözleşmesini feshettiği 37 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, Mert Nobre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de play-off da dahil olmak üzere 30 maça çıkan Nobre, 12 gol kaydetti.