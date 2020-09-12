Gençlerbirliği'nde 2 ismin koronavirüs testi pozitif

Gençlerbirliği kulübü yaptığı açıklama ile kulüpteki iki isimde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nde 2 ismin koronavirüs testi pozitif
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12 Eylül 2020 12:46
Gençlerbirliği'nden koronavirüs test sonuçlarına dair açıklama geldi. Açıklamaya göre; biri futbolcu biri personel olmak üzere iki isimde test sonuçları pozitif çıktı. 

İşte yapılan açıklama:  "Süper Lig'in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır.

Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



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