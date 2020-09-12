Gençlerbirliği'nde 2 ismin koronavirüs testi pozitif

Gençlerbirliği'nden koronavirüs test sonuçlarına dair açıklama geldi. Açıklamaya göre; biri futbolcu biri personel olmak üzere iki isimde test sonuçları pozitif çıktı.



İşte yapılan açıklama: "Süper Lig'in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır.



Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



