Gençlerbirliğili futbolcu gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'de 33. haftadaevinde 1-0 mağlup olan19 yaşındaki futbolcu, maçın ardından zor anlar yaşadı.Maç sonrası beIN Sports'a röportaj veren İlker Karakaş, gözyaşlarına hakim olamadı ve konuşmasını tamamlayamadı.İlker Karakaş, "Maçı final olarak görüyorduk. 8 yaşından beri bu kulüpteyim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Buna şahit olduğum için de çok üzgünüm." açıklamasını yaptı. Sonrasında sözlerine devam edemeyen İlker Karakaş, röportajı yarıda kesmek zorunda kaldı.Gençlerbirliği altyapısından yetişen İlker Karakaş, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta 101 dakika sahada kaldı.