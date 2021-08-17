Gençlerbirliği yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde kulübü başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.Niyazi Akdaş ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir meydanından yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.Başkan Akdaş, üzerinde "Gençlerbirliği Spor Kulübü" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bıraktıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle saygı duruşunda bulundu.Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:"Sevgili atamız, kurduğun Cumhuriyetle yaşıt olmanın gururunu her zaman yaşıyor, Cumhuriyetin ve başkentin takımı olmakla her zaman övünüyoruz. Senin ilkelerinden bir gün dahi vazgeçmeden, dün ve bugün olduğu gibi yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizle birlikte, milletimizle el ele 100. yılımıza yürüdüğümüz bu yolda Türk futbolunu hak ettiği seviyelere çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstermeye ant içiyoruz. Sizi özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz."