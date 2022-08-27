Gençlerbirliği yeni transferini resmen açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Oleksandr Belyaev'i kalıcı olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği yeni transferini resmen açıkladı
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27 Ağustos 2022 17:17
Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde geçen sezon kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncumuz Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız." denildi.

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