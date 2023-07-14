Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı

Gelecek sezon Trendyol Süper Lige geri dönmek için çalışmalara başlayan Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı
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14 Temmuz 2023 20:05
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Sivasspor'da forma giyen Malili santrfor Mustapha Yatabare'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 4 sezonu Sivasspor'da geçiren Yatabare, Türkiye'de daha öne Trabzonspor, Karabükspor ve Konyaspor formaları da giymişti.

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