Gençlerbirliği, yeni teknik direktörüyle lige tutundu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 13 puan toplayarak kümede kalma adına avantajı ele geçirdi.



Sinan Kaloğlu yönetimindeki ilk maçında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenen başkent ekibi, daha sonra evinde Altay ile golsüz berabere kaldı.



Kaloğlu ile tek mağlubiyetini 34. hafta maçında deplasmanda 5-3'lük skorla Çaykur Rizespor karşısında yaşayan Gençlerbirliği, son üç maçını ise kazanmayı başardı.



Bodrumspor'u 10 kişi kaldığı maçta 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK'yi de 1-0'la geçerek kümede kalma yolunda umutlarını artırdı.



Spor Toto Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Sakaryaspor'u dün oynanan maçta 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, puanını 37'ye yükselterek kümede kalma mücadelesinde son haftaya avantajlı girdi.







Kümede kalmak için 1 puan yetiyor



Sezonun son haftasında Beyçimento Bandırmaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, sahadan bir puanla ayrılması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan ligde kalacak.



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu sezon iki takımın veda edeceği Spor Toto 1. Lig'de, Altaş Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşmişti.



Spor Toto 1. Lig'de son hafta öncesi Altınordu'nun 34, Erzurumspor FK'nin 36, Gençlerbirliği ve Altay'ın 37'şer puanı bulunuyor.



