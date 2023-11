Gençlerbirliği yeni bir seri peşinde

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 27 Kasım Pazartesi günü yapacakları maçı kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmek ve devre arasına 5'te 5 yaparak girmek istediklerini söyledi.



Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecekleri karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Sinan Kaloğlu ve futbolcu Musa Çağıran, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Milli maçlar için lige verilen araya Adanaspor galibiyetiyle girerek moral bulduklarını belirten Kaloğlu, "İstediğimiz yerdeyiz. Hedefimiz hep play-off'un içinde olmak. Olursa yukarıları zorlamak. Aslında ligin yeni takımlarından biriyiz. Geçen sezon 19-20 oyuncu ayrıldı, yerlerine de 14-15 oyuncu geldi. İyi sonuçlar alarak ve iyi oyun sergileyerek bunu göstermedik. Ama her geçen gün daha iyi oluyoruz, daha iyi kaynaşıyoruz. Geldiğimiz noktaya bakıldığında üstümüzdeki takımlarla puan farkının fazla olmaması bizim adımıza mutluluk verici." ifadelerini kullandı.



Kaloğlu, stratejilerinin ve sahadaki dizilimlerinin her hafta değiştiğini aktararak, "İlk yarının son 5 maçına kazanma ve iyi sonuçlar alma parolasıyla çıkacağız. Keçiörengücü çok güzide bir kulübümüz. Onlara teşekkür ediyoruz, sezon başı kapılarını bize açtılar. Onların stadında oynadık. Kolay bir maç olmayacak. Deplasmanlarda yenilmeyen, kolay kolay gol yemeyen bir takıma karşı oynayacağız. İyi mücadele eden, kompakt oynayan bir takıma karşı oynayacağız." dedi.



Kaloğlu, 6 maçtır yenilmemelerine ilişkin ise şunları kaydetti:



"Bu sezon 2 mağlubiyetimiz oldu. Biri Eyüp karşılaşması. Bana göre şanssız bir mağlubiyetti. Bandırmaspor karşılaşmasında da 9 kişi kalmamız bizi çok etkiledi. Sezon başında 'kolay kolay yenilen bir takım olmayacağız' demiştim. Aynı şekilde devam edeceğiz. 5 maçı da iyi bir şekilde atlatıp seriye devam etmek istiyoruz. İçeride Keçiörengücü'nü yenip inşallah 5'te 5 yaparız. O güce, morale sahibiz."



Musa Çağıran: "Gençlerbirliği bir Süper Lig kulübü"



Takımın deneyimli futbolcularından Musa ise Ankara Keçiörengücü hazırlıklarının yolunda gittiğini dile getirerek, "Bizim için çok önemli. Çünkü üst sıralara tırmanmak, orada kalıcı olabilmek ve ilk 2'ye yaklaşmak için önemli bir maç. Rakip fark etmiyor, her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu maçı da kazanıp yukarı doğru çıkmak istiyoruz. Play-off potasının içinde olup, yukarıyı zorlayan bir takım olmak istiyoruz." diye konuştu.



Son maçlarda öncelikli mevkisi orta saha yerine stoper olarak sahaya çıkmasını değerlendiren 31 yaşındaki oyuncu, "Normalde orta saha oyuncusuyum. Bundan önce Konyaspor'da stoperde maçlarım oldu. Daha geçmişe gidersek Altay'da altyapıdan stoper olarak çıkmıştım. O bölgede nasıl oynayacağımı biliyorum. Tecrübenizi de uyguladığınızda oynanıyor. Ben memnunum yani." yorumunu yaptı.



Seriye berabere kalarak değil de kazanarak devam etmek istediklerini söyleyen Musa, "Üst sıralarda tamamen diri bir şekilde duran Gençlerbirliği, bence yukarıdaki takımları rahatsız edecektir. Gençlerbirliği çok köklü bir camia. Süper Lig'de 13-14 yıl oynadım. Bunun 12 yılı Gençlerbirliği'ne karşı oynamışımdır. Gençlerbirliği bir Süper Lig kulübü yani. O yüzden Gençlerbirliği'nin orada olmasını gönülden istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





